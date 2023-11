C'è stata l'aurora boreale in Italia: un evento che possiamo definire unico

L'Italia si è trovata ad essere la protagonista di un fenomeno tanto raro quanto affascinante: l'aurora boreale. Questo spettacolo della natura, solitamente ospite delle latitudini nordiche, ha deciso di fare una capatina nelle nostre regioni, regalando qualcosa di unico agli occhi increduli di chi ha avuto la fortuna di alzare lo sguardo.

Una vera e propria danza di luci rosse e viola che hanno abbracciato le cime delle Alpi e le alture del Nord. Non solo lo stivale, ma anche Austria, Romania e Slovenia sono state testimoni di questo incanto celeste, un evento che ha raggiunto il suo apice tra le 18 e le 19 di domenica 5 novembre.

Le immagini catturate dalle webcam e condivise dai social network non lasciano spazio all'immaginazione, ma invitano a una riflessione sulla maestosità e l'imprevedibilità della natura. L'aurora boreale, questo misterioso incontro tra i venti solari e l'atmosfera terrestre, ci ha regalato un momento di pura meraviglia, un ricordo che rimarrà impresso nelle menti e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di assistere a tale meraviglia.

Di fenomeni del genere prima d'ora bel Bel Paese ce ne sono stati davvero pochi (sono molto meno rare, ma lo stesso inusuali, nel Regno Unito) in un episodio che ha davvero pochi esempi nello storico del nostro paese. Chi si è trovato da quelle parti, insomma, è da ritenersi fortunato per qualcosa che non si verifica di certo tutti i giorni... o tutti gli anni.

E se mentre vi trovavate nelle vicinanza avete sentito rumori strani, tranquilli è l'aurora boreale.