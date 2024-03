C'è una grande beneficio inaspettato nel mangiare i broccoli

Scienziati australiani hanno illuminato il potenziale nascosto nel più umile dei vegetali: il broccolo. Questo crucifero, già noto per le sue proprietà antitumorali, cela nel suo verde un alleato potente contro i coaguli di sangue, responsabili degli ictus, una delle principali cause di morte a livello mondiale.

La ricerca, condotta dall'Università di Sydney, ha messo sotto i riflettori il sulforafano, una sostanza presente non solo nel broccolo ma anche in altri vegetali della stessa famiglia, come il cavolfiore e i germogli di broccolo. Questo composto, già al centro di studi per le sue capacità di combattere il cancro e ridurre il colesterolo, si rivela ora un promettente agente anti-coagulazione.

Dallo studio emerge che il sulforafano rallenta l'aggregazione delle piastrine e la formazione di coaguli, mimando condizioni simili a quelle delle nostre arterie, agendo attraverso la modifica dell'attività di una proteina, la PDIA6. Tale scoperta apre la porta a nuove strategie preventive per coloro che sono a rischio elevato di ictus, oltre a potenziali trattamenti emergenziali per minimizzare i danni cerebrali post-ictus.

A differenza dei farmaci attuali, che riescono a proteggere il cervello dai danni solo nel 20% dei casi, l'abbinamento del sulforafano a questi trattamenti potrebbe incrementare significativamente l'efficacia, senza i rischi di sanguinamento associati agli agenti anticoagulanti. Sebbene gli studi siano ancora in una fase iniziale e non siano stati condotti test su esseri umani, l'entusiasmo nel campo della ricerca è palpabile.

Il broccolo, già celebre per i suoi benefici sulla salute del cuore e la prevenzione di malattie, potrebbe presto acquisire un ruolo ancora più centrale nella nostra dieta come baluardo naturale contro l'ictus. A proposito, sapete che il broccolo romanesco è un frattale?

