C'è una bizzarra correlazione tra le dimensioni del cervello e lo sbadiglio

Sappiamo che lo sbadiglio è estremamente contagioso (e molto probabilmente alcuni di voi avranno sbadigliato o nel vedere l'immagine della notizia o a leggere la parole), ma un nuovo studio pubblicato nel 2021 sulla rivista Communications Biology sembra aver scoperto la bizzarra correlazione tra le dimensioni del cervello e questo fenomeno.

I vertebrati con cervelli più grandi e più neuroni tendono ad avere sbadigli più duraturi. Questa nuova rivelazione arriva dopo che gli scienziati hanno raccolto dei dati su 1.291 sbadigli separati degli animali allo zoo, coprendo un totale di 55 specie di mammiferi e 46 specie di uccelli.

"Siamo andati in diversi zoo con una macchina fotografica e abbiamo aspettato vicino ai recinti degli animali che sbadigliassero", ha dichiarato l'etologo Jorg Massen dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi in una dichiarazione del 2021.

"Sebbene lo schema dello sbadiglio sia fisso, la sua durata si è co-evoluta con le dimensioni del cervello e il numero di neuroni", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. L'analisi in questione deriva da un altro studio del 2007 che sosteneva che fosse un modo essenziale per raffreddare il cervello. Materie grigie più grandi, quindi, hanno bisogno di sbadigli più lunghi per raffreddarsi adeguatamente (ecco perché in estate lo facciamo di più).

Ciò spiegherebbe perché i mammiferi attuino questo fenomeno più a lungo degli uccelli; i volativi hanno una temperatura interna più alta rispetto ai mammiferi, il che significa che uno sbadiglio più breve è sufficiente per trascinare un po' di aria più fresca. Conclusioni simili sono state raggiunte in uno studio del 2016. Nonostante ci siano bisogno di più studi, gli autori del documenti affermano che "questi risultati forniscono ulteriore supporto a previsioni distinte derivate dall'ipotesi del raffreddamento del cervello."