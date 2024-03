C'è una brutta notizia per chi credeva che gli animali avessero prosperato nel lockdown

Durante i mesi di quiete forzata, quando le nostre città si svuotarono a causa dei lockdown indotti dal COVID-19, si diffuse velocemente l'idea che la natura stesse finalmente respirando, rigenerandosi al riparo dalla nostra incessante presenza. In realtà, però, la situazione è bene diversa.

Storie di animali che timidamente esploravano gli spazi urbani da noi temporaneamente abbandonati alimentarono una narrativa ottimistica, secondo cui il pianeta stava guarendo in nostra assenza. Tuttavia, questo romantico concetto di un pianeta che si rinnova lontano dall'influenza umana si è rivelato essere più un desiderio che una realtà.

Un team di ricercatori, guidati dal biologo della conservazione Cole Burton dell'Università della Columbia Britannica, ha messo in discussione tale narrazione, scoprendo che la risposta della fauna selvatica alla nostra temporanea assenza è stata molto più complessa e variabile di quanto inizialmente immaginato. Analizzando dati provenienti da migliaia di fototrappole sparse in tutto il mondo, lo studio ha evidenziato come in alcuni luoghi l'attività degli animali sia effettivamente aumentata, mentre in altri sia addirittura diminuita.

Inaspettatamente, è emerso che in habitat modificati dall'uomo, l'attività animale tendeva ad aumentare parallelamente all'attività umana, un paradosso che suggerisce come alcuni animali abbiano saputo adattarsi alla nostra presenza, come le volpi che si stanno adattando alla vita in città, sfruttando le risorse da noi fornite pur cercando di evitare incontri diretti attraverso uno spostamento delle loro attività verso la notte.

Questi risultati sfidano l'idea che una semplice riduzione dell'attività umana possa automaticamente tradursi in benefici per la fauna selvatica, sottolineando la necessità di approcci più sofisticati nella gestione della convivenza tra uomo e animali.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.