C'è una brutta notizia sulla ricerca di una cura universale per il cancro

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature ha parlato della possibile scoperta di una cura universale per il cancro, una sorta di Santo Graal che i ricercatori stanno cercando da decenni. Nel recente studio, i ricercatori hanno scoperto che un obiettivo del genere potrebbe essere più difficile di quanto si pensasse in precedenza.

Gli addetti ai lavori hanno analizzato sette diversi studi in nove anni e l'analisi ha scoperto che i tumori polmonari hanno una capacità "quasi infinita" di evolversi. Questo "male" che colpisce 2 persone su 5 è così individuale per ogni persona e per ogni tipo di cancro, che è quasi impossibile mirare a tutto con un singolo trattamento.

L'analisi in questione, chiamata TracerX, ha seguito 126 tumori polmonari da 421 pazienti per nove anni, mentre i loro tumori si sviluppavano e crescevano. I ricercatori hanno prelevato delle biopsie del materiale canceroso e hanno esaminato la loro composizione cellulare, nonché il modo in cui la malattia si è diffusa in tutto il corpo.

Un'impresa del genere non è mai stata fatta prima su questa scala. In totale, questi dati raccolti potrebbero essere utilizzati per prevedere i tumori ad alto rischio e aiutare a prevenirli, ma hanno anche mostrato la difficoltà degli scienziati che cercano una cura universale contro il cancro.

"Non voglio sembrare troppo deprimente, ma penso che date le possibilità quasi infinite in cui un tumore può evolversi, e il numero molto elevato di cellule in un tumore in fase avanzata, che potrebbe avere diverse centinaia di miliardi di cellule, ottenere cure in tutti i pazienti con malattia in stadio avanzato è un compito formidabile", ha dichiarato alla BBC il professor Charles Swanton, del Francis Crick Institute e dell'University College di Londra.

Nel frattempo vi lasciamo con una buona notizia: Gli scienziati dell'Istituto di Chimica Avanzata della Catalogna (IQAC), a Barcellona, hanno sviluppato una serie di farmaci molecolari fotosensibili contro questa malattia che possono essere attivati ​​in modo reversibile attraverso una fonte di luce esterna.