C'è una brutta notizia per quanto riguarda il buco dell'ozono

Il buco dell'ozono sopra l'Antartide potrebbe non essere in via di guarigione come si sperava. Questa rivelazione emerge da un'analisi meno promettente sulla situazione attuale. Secondo gli ultimi studi, si è mostrato sorprendentemente grande e persistente negli ultimi quattro anni, suggerendo che possa non essere sulla strada della ripresa.

La ricerca, condotta dall'Università di Otago in Nuova Zelanda, ha analizzato le fluttuazioni giornaliere e mensili del buco dell'ozono dal 2004 al 2022, giungendo alla conclusione che il buco è stato "notevolmente massiccio" negli ultimi quattro anni e ora contiene molto meno gas ozono al centro rispetto a 19 anni fa.

Questo significa che non è solo più grande in termini di area, ma anche più profondo per la maggior parte della primavera. La scoperta ha sollevato preoccupazioni, poiché lo strato di ozono agisce come uno scudo invisibile per il nostro pianeta, assorbendo gran parte dei dannosi raggi ultravioletti del sole. Tuttavia, non tutti i ricercatori sono convinti dai risultati di questo studio.

Eventi come l'eruzione del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nel gennaio 2022, che ha immesso una notevole quantità di vapore acqueo nell'atmosfera terrestre, potrebbero avere un impatto sulle concentrazioni di ozono nella stratosfera, rendendo i dati del 2022 non rappresentativi del quadro generale. Altri fattori, come gli incendi boschivi del 2019 e le eruzioni vulcaniche, potrebbero anche giocare un ruolo significativo.

Questa nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, apre quindi un dibattito cruciale sulla salute del nostro pianeta.