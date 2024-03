C'è una brutta notizia sui taglieri che hai bisogno di sapere

Quando pensiamo alla pulizia della cucina, raramente ci soffermiamo sull'umile tagliere, presente in ogni casa, declinato in materiali come legno, plastica o vetro. Tuttavia, senza le dovute attenzioni, questo strumento quotidiano può trasformarsi in un rifugio per batteri dannosi.

Secondo le rivelazioni di un microbiologo dell'Università dell'Arizona, un tagliere medio può nascondere una quantità di batteri fecali persino 200 volte superiore rispetto a quella di un sedile del water. E no, non è che ci siano gatti o altre creature che lo usano di nascosto come toilette: la colpa è spesso della carne cruda che vi appoggiamo sopra.

La sicurezza di questi strumenti si gioca su due fronti principali: la prevenzione della contaminazione incrociata e una corretta pulizia. Sorprendentemente, non esiste un tipo di tagliere intrinsecamente più sicuro di un altro; ciò che conta è come lo usiamo e lo manteniamo pulito (anche le borracce hanno più batteri del water).

La contaminazione incrociata, ad esempio, può avvenire quando lo stesso tagliere viene utilizzato sia per cibi crudi che per quelli pronti al consumo, senza lavarlo adeguatamente tra un uso e l'altro.

Anche l'idea di sciacquarlo velocemente sotto l'acqua, pratica diffusa ma insufficiente, non fa che aumentare il rischio di diffusione batterica. Per contrastare efficacemente questi rischi, si raccomanda di dedicare taglieri separati alla preparazione di carne cruda e di prodotti freschi o pane. Quanto alla pulizia, è essenziale lavare i taglieri con acqua calda e sapone dopo ogni uso, seguita da un risciacquo accurato.

Per un'igiene impeccabile, è possibile anche sanificarli con una soluzione di cloro diluito. Non meno importante è monitorare lo stato dei taglieri, sostituendoli non appena presentano crepe o solchi profondi, in grado di nascondere batteri pericolosi anche dopo la pulizia più meticolosa.

