C'è una bruttissima notizia per l'isola emersa dall'oceano qualche giorno fa

Vi ricordate dell'isola emersa improvvisamente dall'oceano? Non dovete "affezionarvi" a questi pezzi di terra che spuntano dall'acqua, perché molto spesso così come arrivano, se ne vanno con altrettanta velocità. Ed è proprio quello che è successo recentemente.

Tutto ha avuto inizio a causa della montagna sottomarina Home Reef, un tratto sub-oceanico che costeggia il fondo dell'oceano tra la Nuova Zelanda e Tonga, che ha dato il via alla sua eruzione il 10 settembre. In questo caso l'isola ha iniziato ad apparire poco dopo e da quel momento è cresciuta fino a raggiungere le dimensioni di 6,5 campi da calcio.

La scienza ha documento per molti anni l'insorgere e la scomparsa di questi lembi di terra. La prima nella documentazione storica della zona risale al 1852, poi al 1857 e di nuovo ancora nel 1984 e nel 2006. "Le isole create dai vulcani sottomarini", si legge nel comunicato stampa della NASA, "hanno spesso vita breve."

Come sono formate queste "zattere"? In gran parte di cenere e minerali, quindi l'erosione le consuma abbastanza facilmente. Inoltre dimenticatevi l'idea di fare una gita lampo, poiché camminarci sopra è impossibile. "È più simile a un grande strato di cenere, vapore e pomice sull'oceano", ha dichiarato al Washington Post Rennie Vaiomounga, geologo del Tonga Geological Services. "Non sappiamo mai quando appariranno o quando scompariranno."