C'è una bruttissima notizia per quanto riguarda la carne coltivata in laboratorio

La carne coltivata in laboratorio per molti sarà il futuro dell'industria. Oltre a non star decollando come dovrebbe, sembra esserci un altro problema: secondo una nuova analisi, la produzione di massa di carne coltivata in laboratorio - con le tecnologie attuali - potrebbe essere notevolmente peggiore per l'ambiente rispetto alla carne vera.

Lo studio non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria, ma suggerisce che l'aumento del processo possa rilasciare tra 4 e 25 volte più emissioni rispetto all'industria globale della carne bovina. È vero che la tecnologia elimina il fabbisogno di terra, acqua e antibiotici per l'allevamento del bestiame, ma molti sforzi (e investimenti) sono stati fatti anche per ridurre le emissioni.

Certo, pur rilasciando molti gas serra ci sono sicuramente dei vantaggi, come il fatto che l'alimento non faccia del male agli animali, ma dovremmo trovare un'altra soluzione per raggiungere i nostri obiettivi ambientali. In particolare, la rimozione delle endotossine - che vengono rilasciate dai batteri nell'ambiente - è assolutamente essenziale per la creazione di carne in coltura, poiché piccole quantità di queste tossine possono impedire alle cellule di proliferare.

"L'uso di questi metodi di raffinamento contribuisce in modo significativo ai costi economici e ambientali associati ai prodotti farmaceutici poiché richiedono sia energia che risorse", affermano gli autori dello studio. La soluzione secondo i ricercatori è semplice: lo sviluppo di linee cellulari in grado di tollerare livelli più elevati di endotossine può ridurre la necessità di processi di purificazione ad alta intensità energetica, riducendo così l'impatto ambientale della carne coltivata in laboratorio.