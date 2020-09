C'è un buco nero al centro della Terra. Questa è la tesi di un controverso articolo

Uno strano e controverso articolo scientifico afferma, tra le altre cose, che esiste un buco nero al centro della Terra. In qualche modo l'articolo è stato pubblicato su una rivista scientifica, l'Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.

"Recentemente, alcuni scienziati della NASA hanno sostenuto che potrebbe esserci un buco nero, o una struttura simile, al centro della Terra," così si apre l'articolo. "Vogliamo mostrare che l'esistenza della vita sulla Terra potrebbe essere la ragione per la quale esiste questo oggetto, che è formato da materiale biologico come il DNA."

Dopodiché le cose diventano ancora più assurde.

"La dimensione di questa membrana di DNA è 109 volte più lunga del nucleo della Terra ed è compattata al suo interno. Tramite questa compressione, si forma uno spazio-tempo curvo ed emergono delle proprietà simili a quelle di un buco-nero."

Gli scienziati si sono imbattuti in questo paper questa settimana, che è stato pubblicato un anno fa, hanno espresso stupore e costernazione per il contenuto dell'articolo e per la sua pubblicazione su una rivista scientifica, per quanto poco prestigiosa. La sua tesi, di un buco nero formato da qualcosa simile al DNA, è praticamente un titolo da tabloid.

La spiegazione più credibile è che l'autore ha sottoposto alla rivista un articolo volutamente grottesco e assurdo, per sottolineare il comportamento delle riviste predatorie: che voglio sembrare normali riviste che pubblicano articoli revisionati, e invece effettuano una selezione molto vaga per assicurarsi le tasse di pubblicazione.

Come ha fatto notare Sarah Rasmussen, matematica di Cambridge, l'autore aveva già scritto un articolo in cui evidenziava la minaccia posta dalle riviste predatorie. Oltretutto, l'Open Acces Macedonian Journal of Medical Sciences è già stata ingannata da Science nel 2013, all'interno di un operazione per ottenere tutti le pubblicazioni stravaganti di riviste che sostengono di revisionare i lavori (come questa su Star Wars).

Fortunatamente sembra non esserci nessun buco nero al centro della Terra, ma sembra esserci un buco nero nel sistema delle pubblicazioni degli articoli scientifici.