Cos'è questo 'buco nero' in mezzo al mare che si trova su Google Maps?

Gli utenti del web sono dei veri e propri esploratori del mondo dell'internet. Recentemente, infatti, un utente di Reddit si è imbattuto in un misterioso "buco nero" sulla Terra in mezzo all'Oceano Pacifico. L'avvistamento è rimbalzato dappertutto e le teorie su cosa fosse questo buco si sono moltiplicate.

Ovviamente le ipotesi sono state molte, dalle più fantasiose a quelle più serie. Questo "buco nero" potrebbe essere semplicemente un'isola censurata proprio da Google; Google Maps offusca i siti sensibili come le basi militari per evitare di divulgare informazioni sulla loro struttura. Si tratta di una pratica standard nelle policy dell'azienda e il mistero, quindi, potrebbe già essere risolto.

Le realtà, però, è più semplice del previsto: quella rappresentata in figura è semplicemente l'isola di Vostok, che si trova a nord-est della Nuova Zelanda e appartiene alla Repubblica di Kiribati (cliccate qui per raggiungere l'isola su Google Maps). Il pezzo di terra - che è disabitato - sembra nero soltanto dall'alto, ma se viene ingrandito tutto tornerà alla normalità.

"Quello che vedi come nero è in realtà un verde molto scuro, è una foresta molto fitta composta da alberi di Pisonia", ha spiegato un Redditor. Potrebbe certamente fare uno strano effetto esplorare l'Oceano Pacifico dall'alto e avvistare una voragine, fortunatamente c'è sempre una risposta alle cose più strane. Alcuni utenti di Reddit hanno ironicamente suggerito che fosse l'isola di Lost o l'ingresso per la Terra Cava (riferendosi all'assurda teoria della Terra cava).