C'è questo bunker che è capace di resistere a una bomba atomica di 30 megatoni

Nascosto nel cuore delle montagne del Colorado, negli Stati Uniti, si trova un baluardo preparato per l'impensabile: il Complesso di Cheyenne Mountain. Questa cittadella sotterranea, concepita nell'apice della Guerra Fredda, è un vero bunker fortificato capace di resistere a attacchi nucleari, elettromagnetici e biologici.

Protetta da oltre 760 metri di solida roccia granitica, questa installazione militare tra le più sicure d'America sfoggia un'entrata scolpita direttamente nella montagna, progettata per deviare qualsiasi materiale nocivo attraverso un tunnel curvilineo che esce dall'altro lato.

Il cuore di questa struttura è protetto da porte di 23 tonnellate che, in caso di esplosione nucleare, non subirebbero l'impatto diretto, rendendo il complesso sicuro persino di fronte a un ordigno da 30 megatoni, simile alla bomba B41 prodotta dagli USA durante la Guerra Fredda.

Quanto alla Tsar Bomba, la bomba nucleare più potente mai testata, meglio non pensarci.

Il Complesso di Cheyenne Mountain chiude le sue imponenti porte in risposta a minacce concrete, come il lancio di un missile identificato o durante esercitazioni di emergenza (a proposito, ecco dove si trova la porta più pesante del mondo). In tali occasioni, ogni possibile contaminazione viene tenuta a bada da un sofisticato sistema di aria pressurizzata, garantendo la sicurezza di circa 300 persone al suo interno.

Realizzato a partire dal 1966, dopo aver rimosso 693.000 tonnellate di granito, il complesso si estende per oltre 2 ettari a un'altitudine di 2.915 metri. All'interno, ospita operazioni militari e civili, incluse la sorveglianza dello spazio aereo, la difesa da missili balistici, operazioni di emergenza e analisi di intelligence, mantenendosi sempre pronto per coordinare interventi militari in caso di catastrofi di proporzioni apocalittiche.

