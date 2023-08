C'è una buonissima ragione per giocare ai puzzle game anche da anziani

Gli scienziati hanno scoperto che gli anziani che si dedicano a giochi di puzzle digitali mostrano abilità mnemoniche sorprendentemente simili a quelle dei giovani. Non è tutto: questi "gamer" della terza età sono anche più capaci di ignorare le distrazioni, un talento che potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente la loro memoria.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, i giochi di strategia non sembrano offrire gli stessi benefici.

Queste scoperte aprono nuove strade per potenziali strategie di miglioramento cognitivo tra gli anziani, sfidando l'idea comune che le abilità cognitive, come l'attenzione e la memoria di lavoro, tendano a diminuire con l'età.

La memoria di lavoro, che è la capacità di immagazzinare e manipolare temporaneamente le informazioni, raggiunge generalmente il suo picco tra i 20 e i 30 anni, per poi iniziare un lento declino. Tuttavia, questo studio suggerisce che è possibile rallentare significativamente, se non addirittura invertire, questo processo attraverso specifici tipi di stimolazione mentale.

Precedenti ricerche avevano suggerito che i videogiochi d'azione potessero avere un effetto positivo sulla memoria e la capacità di concentrazione dei giocatori. Il team della University of York ha però scoperto che la questione è molto più sfumata: i giochi che incorporano elementi strategici come la pianificazione e la risoluzione dei problemi sembrano stimolare una migliore memoria e attenzione tra i partecipanti più giovani, un effetto che però non si manifesta allo stesso modo tra gli anziani.

Insomma, tenere la mente occupata - e allenarla - è una buona cosa: ecco perché tutti amano le illusioni ottiche.