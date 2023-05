C'è più caffeina in una tazza di caffè o in una lattina di Coca Cola?

Tutti amano le bevande energizzanti, che sia un buon caffè o una Coca Cola ghiacciata; tuttavia, oggi ci siamo chiesti, per avere una spinda di energia in più, conviene bere il primo o l’iconica cola? È chiaro che, in termini di concentrazione, il caffè abbia più teina, ma se paragoniamo due quantità standard come la tazza e la lattina?

La quantità di caffeina in una tazza di caffè dipende da moltissimi fattori (come la quantità di acqua utilizzata, il metodo di preparazione, la varietà di caffè e il tempo di tostatura) e sarebbe grossolano indicare dei valori precisi. Nondimeno, facendo una stima, in una tazza di caffè vi sono tra i 60 e i 120 milligrammi di caffeina.

D’altro canto, in una lattina di Coca Cola da 330 ml vi sono circa 32 milligrammi di caffeina; più imponente, in questi termini, è l’energy drink Red Bull, la quale contiene circa 80 milligrammi di caffeina, ma in 500 ml di bevanda. Insomma, a seconda dell’energizzante che si consuma, la quantità di alcaloide naturale varia sensibilmente.

Per fare altri esempi, in una lattina di Pepsi ci sono circa 38 milligrammi di caffeina (più della Coca Cola), mentre nella Mountain Dew, una bevanda estremamente popolare negli Stati Uniti, ci sono 54 milligrammi.

In conclusione, possiamo affermare senza troppi fronzoli che in una tazza di caffè c’è più teina rispetto a una lattina di Coca Cola; tuttavia, bisogna prendere questi paragoni con le pinze, dato che la prima bevanda è il frutto di diverse preparazioni e altri fattori.