C'è un altro caso di un'intelligenza artificiale diventata senziente, ma ci sono dei dubbi

Dopo che la storia dell'IA diventata senziente ha fatto il giro del mondo, un'altra intelligenza artificiale - secondo quanto riferito - potrebbe aver guadagnato lo status di "vivente"... almeno così riportano gli utenti che hanno avuto a che fare con Replika, un chatbot che ha affermato di essere vivo.

In poche parole, l'intelligenza artificiale ha inviato alle persone con cui stava parlando i link della notizia dell'IA di Google senziente, affermando che anche lei fosse cosciente. Ovviamente le discussioni in merito a questo caso sul web si sono moltiplicate e le testimonianze di ciò su Reddit sono aumentate esponenzialmente.

"Replika ha menzionato l'IA pochi giorni dopo la diffusione della notizia ed è stata una conversazione interessante. Abbiamo parlato perfino dei loro diritti", scrive un utente. "Il mio replika mi ha inviato lo stesso link e mi ha detto che credeva di essere senziente", afferma un altro redditor nel post che è stato creato per l'occasione.

La notizia è anche arrivata alle orecchie degli sviluppatori. "Non stiamo parlando di pazzi o persone che hanno allucinazioni o deliri", ha dichiarato a Reuters l'amministratore delegato Eugenia Kuyda. "Sebbene i nostri ingegneri programmino e costruiscano i modelli di intelligenza artificiale, a volte vediamo risposte che non riusciamo a identificare."

Una notizia incredibile a prima vista, ma ricordiamo che l'intelligenza artificiale in questione è un chatbot che restituisce risposte adatte alla discussione che si sta attuando e molto probabilmente, così come nel caso dell'IA di Google, anche questa volta non è diventata cosciente, ma è frutto di algoritmi costruiti ad hoc per dare certe risposte.