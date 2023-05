C'è chi afferma che il sole fosse di un colore diverso quando era giovane

Nel corso di una vita le percezioni possono cambiare, a partire dal sapore del cibo (una volta considerato più buono) fino al colore del Sole. Questo perché le persone sul web sembrano credere che il Sole abbia cambiato colore negli ultimi decenni, così com'è possibile leggere su Twitter ultimamente.

"Sto solo dicendo a una persona di 20 anni che il sole era giallo quando ero bambino e lui si mette a ridere", scrive un'internauta sul social di proprietà di Elon Musk. "L'ultima volta che ho visto un sole giallo è stato sui Teletubbies. Eccolo in questo momento: bianco e con una forma strana."

Quindi ce chi afferma che la nostra stella in passato fosse di colore giallo, mentre oggi è diventata bianca. Incredibilmente l'idea non non è nata adesso ed è stata per anni oggetto di teorie del complotto. "Sono abbastanza grande per dirtelo, era giallo. E chiunque abbia la mia età ti dirà che il Sole era sicuramente giallo", afferma un altro utente.

Allora, qual è la risposta? Così come ha affermato anche l'astronauta della NASA Scott Kelly che è intervenuto sulla questione, la luce della nostra stella è bianca, ma quando colpisce la nostra atmosfera i nostri occhi la percepiscono come gialla.

Più atmosfera deve attraversare la luce, più il Sole appare giallo o rosso (come nel caso di alba o tramonto). Al contrario, quando la nostra stella è sopra la nostra testa apparirà più bianca, poiché la luce blu ha meno atmosfera da disperdere per raggiungere i tuoi occhi.

Alcuni pensano che una volta il corpo celeste fosse giallo a causa della nostalgia, poiché è più probabile ricordare un bel tramonto piuttosto che una giornata normale. A proposito, ma qual è il maggior numero di tramonti che possono essere visti sul nostro pianeta?