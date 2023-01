Certo: c'è già chi ha creato una 'fidanzata virtuale' con IA ChatGPT

In questo periodo nel mondo Tech non si parla d'altro: l'IA ChatGPT sa scrivere bene. Tuttavia, l'espansione della popolarità di quest'ultima ha portato con sé anche progetti "atipici", come spesso avviene in questi casi. Questa volta si fa riferimento a una "fidanzata virtuale", ma le ragazze possono stare tranquille.

Ebbene, come fatto notare anche da VICE, in alcuni video che stanno spopolando su TikTok si vede il risultato di un esperimento di un coder DIY. In parole povere, sfruttando strumenti di intelligenza artificiale come l'immancabile ChatGPT e il generatore di immagini Stable Diffusion 2, l'appassionato ha realizzato una cosiddetta "waifu" (ancora una volta: tranquille ragazze, si spera che nessun ragazzo abbia intenzione di sostituirvi con una "fidanzata virtuale" creata in questo modo).

Il progetto non sta passando di certo inosservato tra gli appassionati del mondo Tech, considerando che si fa uso anche di una voce Neural2, legata al Text-to-Speech di Google (nell'arco dell'esperimento è stato inoltre usato il TTS di Microsoft Azure). "Sono diventato ossessionato dalla riduzione della latenza", ha spiegato il programmatore, che ha anche dichiarato di aver speso almeno 1.000 dollari lato cloud computing per far avere una voce alla "fidanzata virtuale".

Insomma, il progetto amatoriale del coder DIY che sul Web si fa chiamare Bryce (e afferma di essere attualmente uno stagista in una grande azienda Tech) non passa sicuramente inosservato, soprattutto a livello tecnologico. Per intenderci, in un video si vede la "fidanzata virtuale" rispondere a una richiesta relativa al recarsi in un Burger King mediante un'immagine generata tramite IA in cui mangia un hamburger. Insomma, la "waifu IA" si è fatta notare su TikTok anche per via del suo rappresentare una combinazione di diverse tecnologie che hanno fatto passi da gigante nel recente periodo.