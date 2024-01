C'è chi dice no: Netflix non svilupperà un'app per Apple Vision Pro

Nei primi hands on di Apple Vision Pro, i redattori delle principali testate americane che hanno avuto modo di provare il computer spaziale di Apple si sono soffermati anche sull’applicazione ufficiale di Disney+ e l’esperienza da essa offerta, promuovendola quasi a pieni voti.

Bloomberg riferisce che il principale player del settore dello streaming audiovisivo, Netflix, non solo si è rifiutata di sviluppare un’applicazione specifica per Vision Pro, ma non consentirà nemmeno alla sua controparte per iPad di girare sul visore. In una dichiarazione, un portavoce della compagnia ha affermato che “i nostri abbonati potranno godersi Netflix sul browser web di Vision Pro, in modo simile a come i nostri abbonati possono godersi Netflix sui Mac”.

Le motivazioni di questa scelta non sono note, ma sono sicuramente singolari in quanto Netflix avrebbe potuto portare sull’headset Apple un’app concorrente ad Apple TV+. Inoltre, come evidenziato da Bloomberg, Netflix ha già sviluppato un’app per Quest VR di Meta, che però non viene aggiornata da tempo: evidentemente quindi le esperienze in realtà aumentata o mista per la compagnia americana non rappresentano una priorità.

In settimana, intanto, sono arrivate le indicazioni secondo cui il piano con pubblicità di Netflix starebbe crescendo ed avrebbe toccato quota 23 milioni di sottoscrizioni.