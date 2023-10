E se vi dicessimo che 2+2 non fa 4, ma 5? La cosa sembra essere inconcepibile, ma esiste un serio dibattito matematico riguardante l'affermazione che 2+2 possa fare 5 in determinate circostanze. Questo argomento è stato sollevato da Kareem Carr, uno studente di dottorato in biostatistica presso l'Università di Harvard.

Lo studente ha sottolineato come i numeri che utilizziamo siano astrazioni di realtà sottostanti e che, quando applichiamo queste astrazioni a scenari del mondo reale, possono emergere distorsioni. Carr ha esemplificato questo concetto utilizzando situazioni quotidiane, come l'aggiungere due tazze di aceto a due tazze di bicarbonato di sodio, che produce cinque tazze di schiuma.

In questo caso, 2+2 sembra fare 5. Carr ha anche discusso di come i modelli statistici possano causare danni ai gruppi marginalizzati e di come sia importante ricordare che le proprietà di un punteggio numerico potrebbero non riflettere le realtà misurate. Ha citato esempi come il punteggio di aggressività o il punteggio di sentimenti, sottolineando come questi siano difficili da misurare con precisione e come possano variare notevolmente.

La discussione ha sollevato questioni più ampie sull'epistemologia, ovvero su come sappiamo ciò che sappiamo, e su come possiamo applicare il pensiero critico al modo in cui la matematica interseca con le nostre vite. Carr ha sottolineato l'importanza di espandere la nostra concezione dei pro e dei contro delle varie applicazioni matematiche per promuovere una riflessione più profonda e un pensiero critico all'interno di molti suoi interventi.

Insomma, è probabile che ci siano casi dove 2+2 faccia 5... estremizzando al massimo il concetto. A proposito fan della matematica, sapete che il teorema di Pitagora non è stato inventato da... Pitagora?