C'è già chi si prende gioco del social network di Trump: scoperto su Android clone-truffa

Se da una parte il social network di Donald Trump ha debuttato su iOS andando in tilt, dall’altra, nell’ecosistema Android, i sostenitori del tycoon sono caduti nel tranello di un utente che non ha ceduto alla tentazione di “trollare” l’utenza. Sul Play Store, infatti, c’è una app “clone” realizzata appositamente per ingannare il pubblico.

Disponibile sullo store di applicazioni di casa Google come “MAGA Hub - Truth Social Trump”, è il primo risultato in assoluto per tutti coloro che vi cercheranno “Truth Social”, sebbene non si tratti dell’app ufficiale. A confermarlo sono alcuni dettagli chiave come l’icona dell’app (non altro che WhatsApp con la bandiera statunitense al posto dell’iconico colore verde), il nome dello sviluppatore e la data di pubblicazione, dato che tale servizio è stato rilasciato il 28 agosto 2021, mentre Truth è arrivato pochi giorni fa. Tuttavia, il boom di download è avvenuto dopo l’8 febbraio 2022.

Coloro che non sono consapevoli dell’arrivo posticipato su Android di Truth, allora finiranno per scaricare questa app che, in realtà, chiederà agli utenti di pagare 28,99 Dollari in acquisti in-app per accedere a contenuti non noti, oltre che a una chat globale dove spopolano meme e messaggi riguardanti Trump. C’è chi nelle recensioni avverte della natura truffaldina dell’app, ma c’è anche chi sostiene si tratti della versione autentica del social di Donald Trump: “Piattaforma fantastica e nuova. Indipendentemente dalle tue opinioni, qui sarai il benvenuto”, scrive qualcuno.

L’app scaricata oltre 100.000 volte è di proprietà di Lukas Niessen, sviluppatore basato a Berlino responsabile della creazione di altre app come “LGBT Hub”, ma anche giochi come “Grand Among Craft”, non altro che un presunto mix di GTA, Among Us e Minecraft.

Sarà interessante seguire l’evoluzione della vicenda, anche se molto probabilmente il tutto si concluderà con il ban dell’app affinché possa esistere solamente un “Truth Social”.

