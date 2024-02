C'è una città dove ogni anno il sindaco viene pesato per questo bizzarro motivo

Nella pittoresca cittadina di High Wycombe, in Inghilterra, si perpetua un rito annuale che, sebbene privo di frutta marcia e pomodori lanciati contro i funzionari pubblici, non manca di attirare una folla pronta a esprimere il proprio dissenso o approvazione in modo piuttosto insolito.

Oggi, la pesatura del sindaco si presenta come un atto simbolico, ricco di teatralità e fascino storico. All'inizio del mandato, il primo cittadino viene pesato pubblicamente da uomini in abiti d'epoca, che utilizzano una bilancia risalente al XVIII secolo.

Questo peso viene registrato e conservato fino all'anno successivo, quando il sindaco si sottopone nuovamente al giudizio della bilancia davanti alla cittadinanza.

In questo momento, un banditore annuncia se il peso del sindaco è aumentato, diminuito o rimasto invariato. Introdotto nel lontano 1678 come strumento concreto per misurare la corruzione, questo evento aveva lo scopo di verificare se il sindaco si stesse "ingrassando" a spese dei contribuenti. La tradizione nasce in un periodo in cui il primo cittadino in carica era effettivamente corrotto e dedito a uno stile di vita poco edificante.

La sua gestione disordinata dell'incarico ha dato il via a una strana ma affascinante tradizione che, 340 anni dopo, continua a essere celebrata con entusiasmo. Questo peculiare evento non solo offre uno spaccato della vita cittadina di High Wycombe ma rappresenta anche un vivido esempio di come le comunità possano mantenere vive le proprie tradizioni, trasformando gli antichi riti di controllo sociale in momenti di festa collettiva e riflessione comunitaria.

Certo, il sindaco della città potrebbe usare qualche stratagemma: come dormire bene e a lungo (non gli verrà difficile) o fare palestra subito prima.