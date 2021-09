Cos'è il codice che compare durante le partite su DAZN e Sky? E' molto importante

Durante la scorsa stagione abbiamo spiegato cosa significa il triangolo di Sky, che compare in basso a destra durante lo streaming su Sky Go. Con la ripresa della stagione, però, in molti avranno notato sia su DAZN che su Sky la presenza di un codice alfanumerico che viene mostrato in maniera casuale sullo schermo.

Analogamente a quanto avviene per il triangolo, anche il codice composto da numeri e lettere serve per contrastare lo streaming illegale.

Nel caso di Sky, il codice altro non è che il numero della smart card inserita nel decoder. Per quanto riguarda DAZN, invece, dovrebbe trattarsi di un codice univoco associato al proprio abbonamento.

Il funzionamento è molto semplice: questi codici presenti su schermo consentono di identificare rapidamente l'abbonato. In questo modo, se si decide di ri-trasmettere la partita su un sito che offre lo streaming illegale dei match, compare il numero della scheda o dell'abbonamento e Sky e DAZN di conseguenza possono procedere con l'identificazione e quindi disattivarli.

Se quindi vedete comparire una serie di cifre e numeri (ad esempio è capitato poco fa durante Sampdoria - Inter su DAZN e nella giornata di ieri su Sky con le partite di Premier League), non c'è da preoccuparsi in alcun modo.