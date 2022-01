C'è una nuova colonia di pinguini nell'Artico ma non è una bella notizia, ecco perché

Recentemente è stata scoperta una nuova colonia sconosciuta di pinguini gentoo (Pygoscelis papua) in uno dei punti più meridionali in cui questi uccelli siano mai stati. Non si tratta di una buona notizia, perché ciò significa che il cambiamento climatico sta espandendo la gamma di questa specie di pinguino temperata e non amante del ghiaccio.

Con 75 nidi scoperti sull'isola di Andersson in Antartide, altri pinguini gentoo sono stati avvistati anche in un arcipelago inesplorato al largo della punta settentrionale della penisola antartica; entrambe sono tra le prime specie che si riproducono così a sud sul lato orientale della penisola antartica. In precedenza queste aree erano troppo ghiacciate per i pinguini gentoo, che preferiscono i climi temperati dove possono allevare i loro pulcini.

Queste creature, infatti, di solito vivono in luoghi senza ghiaccio, come spiagge e scogliere basse dove le grandi colonie possono riunirsi. I pinguini gentoo non migrano, quindi le condizioni del luogo che scelgono devono essere ideali perché rimangono in questo luogo tutto l'anno (mentre i pinguini imperatori stanno per estinguersi).

"Come previsto, stiamo trovando pinguini gentoo quasi ovunque: ulteriori prove del fatto che il cambiamento climatico sta cambiando drasticamente il mix di specie qui nella penisola antartica", afferma Heather J. Lynch, professoressa di ecologia ed evoluzione alla Stony Brook University di New York. I pinguini gentoo sono "molto opportunisti, quindi ogni volta che hanno la possibilità, colonizzeranno i luoghi in cui il ghiaccio è scomparso".

Insomma, basta questa come prova del cambiamento climatico? In Europa il cambiamento climatico sta avanzando perfino più rapidamente.