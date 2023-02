C'è una cometa 'aliena' che si sta avvicinando al nostro Sistema Solare

Di comete aliene nel nostro Sistema Solare ne sono state avvistate parecchie negli ultimi anni, ma sicuramente non abbastanza per avere un'idea chiara sulla situazione. Adesso sembra esserci una palla di ghiaccio larga 6 chilometri e chiamata 96P/Machholz 1, che si pensa provenga da qualche parte al di fuori del nostro quartiere galattico.

Il corpo celeste è monitorato dal veicolo spaziale SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) dell'Agenzia spaziale europea (ESA) mentre si dirige verso il Sole all'interno dell'orbita di Mercurio. 96P/Machholz 1 contiene meno dell'1,5% dei livelli previsti di cianogeno chimico, pur essendo a basso contenuto di carbonio, portando gli astronomi a concludere che possa essere un intruso da un altro sistema solare.

"96P è una cometa molto atipica, sia nella composizione che nel comportamento, quindi non sappiamo mai esattamente cosa potremmo vedere", ha dichiarato Karl Battams, un astrofisico del Naval Research Lab di Washington DC. "Speriamo di poterne ricavare un po' di scienza meravigliosa e condividerla con tutti il ​​prima possibile."

La cometa - individuata per la prima volta da Battams nel lontano 1983 - potrebbe essersi trovata sulla sua strana orbita dopo essere stata espulsa dal suo sistema solare d'origine. Altre teorie, invece, suggeriscono anche che la cometa possa non essere aliena dopotutto, ma formata in regioni poco conosciute del sistema solare o addirittura che il suo cianogeno sia stato espulso da ripetuti viaggi intorno alla nostra stella.

I nostri dubbi alle nostre domande saranno risolti soltanto dopo nuovi studi da parte degli addetti ai lavori.