Gli e-commerce avvisano gli utenti: possibili ritardi con le consegne, cosa sta succedendo

Da qualche ora i principali negozi online hanno inserito sulle homepage dei propri siti banner e messaggi per avvisare gli utenti che nel corso delle prossime giornate potrebbero verificarsi problemi nelle consegne, e possibili ritardi.

E' il caso di Unieuro, che in home ha inserito l'immagine che trovate in calce in cui spiega che "a causa delle proteste di alcuni trasportatori, le consegne degli ordini potrebbero subire ritardi nelle zone interessate".

Lo stesso ha fatto anche eBay sul portale dedicato alle spedizioni. Qui sono inseriti due messaggi, nel primo si parla di rallentamenti operativi in Sicilia e Puglia e si legge che "a causa delle proteste in atto da parte di alcune organizzazioni locali di autotrasportatori, dal 24 febbraio 2022, fino a nuova comunicazione, i corrieri stanno predisponendo ogni misura al fine di limitare al minimo l'impatto sui clienti, ma prevedono che si possano verificare forti ritardi nell'esecuzione del servizio. Pertanto suggeriamo di organizzare le spedizioni, tenendo conto di quanto descritto, posticipando l’invio. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà".

Nel secondo invece si fa riferimento al conflitto tra Ucraina e Russia, ed il marketplace spiega che "a causa della situazione di conflitto in corso, i servizi di invio verso l'Ucraina sono stati sospesi. I pacchi attualmente in transito saranno restituiti automaticamente al mittente o verranno messi in giacenza per la consegna in data da definire. Le spedizioni verso la Russia potrebbero essere sospese a breve. Consigliamo, per il momento, di posticipare le spedizioni dirette a questa destinazione, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei vettori".

Nessuna comunicazione invece dal fronte Amazon, che evidentemente non è toccata da questi problemi.