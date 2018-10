E-Commerce, è boom in Italia: nel 2018 superati i 27,4 miliardi di Euro

E' boom per il mercato degli e-commerce in Italia, in aumento del 16% rispetto al 2017. Secondo quanto rivelato dai nuovi dati dell'osservatorio PoliMi, negli ultimi dodici mesi il settore avrebbe superato quota 27,4 miliardi di Euro, con un incremento netto di 3,8 miliardi di Euro. Si tratta della cifra più elevata di sempre.

E' cresciuto del 25% il mercato dei prodotti, che ha toccato il 56% del settore complessivo dell'e-commerce, raggiungendo i 15 miliardi di Dollari, il tutto grazie ai risultati di informatica ed elettronica (a quota 4,6 miliardi di Dollari, in crescita del 18%), seguito dall'abbigliamento (a 2,9 miliardi di Dollari in crescita del 20%), arredamento (1,4 miliardi di Dollari, a +53%) e cibo (1,1 miliardi di Dollari, in aumento del 34%). I dati sono frutti di uno studio dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm-Politecnico Edizione 2018.

I servizi, secondo i dati dello stesso politecnico, si aggirano a quota 12 miliardi Euro, con il turismo che rappresenta il 6% a quota 9,8 miliardi di Euro.

A livello di acquisti, gli smartphone registrano un aumento del 40% rispetto al 2017, superando gli 8,4 miliardi di Euro dello scorso anno, costituendo il 31% dell'eCommerce totale. L'export, che rappresenta le vendite dei siti italiani agli stranieri, vale 3,9 miliardi di Euro, pari al 16% complessivo.