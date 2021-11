C'è un grande commercio illegale di parti degli orsi polari nel mondo, ed è un problema

Gli orsi polari potrebbero estinguersi entro la fine del secolo, ma questa nefasta informazione non basta per fermare il traffico clandestino delle parti del corpo della creatura. In Australia, Nuova Zelanda e Cina, infatti, non capita di rado il sequestro di "parti" dell'orso polare.

Dal 2007 al 2018 sono stati sequestrati denti d'orso, tappetini, bile ed embrioni conservati nel miele (a proposito, perché anche l'alcol viene utilizzato per conservare le cose?). La maggior parte di questi resti (come la bile della cistifellea) vengono utilizzati come ingredienti delle medicine tradizionali.

"Sapevamo che ne avremmo trovato diversi, ma non ci saremmo mai aspettati che fossero nell'ordine delle centinaia", ha dichiarato Phill Cassey, l'autore principale di un nuovo studio dell'Università di Adelaide in Australia. Il team di ricerca ha trovato registrazioni di 781 sequestri; 369 in Australia e 412 in Nuova Zelanda.

Gli oggetti sequestrati provengono da 33 paesi sparsi in tutto il mondo, con la Cina protagonista del 37,7% dei sequestri in Australia e del 71,2% dei sequestri effettuati in Nuova Zelanda. Le merci confiscate più comuni erano medicinali tradizionali a base di bile d'orso, secondo quanto affermato il 4 novembre sulla rivista Pacific Conservation Biology.

Si tratta di una crudeltà senza precedenti, perché coloro che commerciano la bile d'orso la maggior parte delle volte rinchiudono queste creature in una gabbia e la estraggono regolarmente attraverso un catetere inserito nella loro cistifellea. "Il commercio illegale di specie selvatiche è un problema globale, che necessita di soluzioni globali", ha affermato Cassey. "Solo perché Australia e Nuova Zelanda non hanno orsi nativi non significa che non facciano parte del problema".