In questo luogo c'è una concentrazione assurdamente alta di elio ed è una buona notizia

È proprio dello scorso mese la scoperta di un giacimento di elio perfetto trovato negli Stati Uniti. Ora, dal nord del Minnesota, arriva un'altra notizia incoraggiante: durante le operazioni di perforazione, è stata scoperta una riserva a centinaia di metri di profondità, con concentrazioni assurde del gas.

L'elio non è solo importante per gonfiare i palloncini. È un gas nobile dalle molteplici applicazioni che permette, ad esempio il funzionamento di macchinari ad alta tecnologia come le apparecchiature per la risonanza magnetica e i sistemi di separazione termica utilizzati nei lanci spaziali. Purtroppo sta finendo, ma la buona notizia arriva quando meno ce la si aspetta.

La riserva di Babbitt, in Minnesota, ha mostrato concentrazioni di elio pari al 13.8%, un valore eccezionale se confrontato con la norma, che considera di interesse già le concentrazioni superiori allo 0.3%. Questa scoperta non solo pone la riserva tra le più ricche mai identificate ma apre anche la strada a una sua estrazione senza ricorso al fracking, riducendo l'impatto ambientale associato a tale pratica.

Il processo di estrazione dell'elio presenta sfide uniche a causa della sua leggerezza. Essendo meno denso degli altri elementi presenti nell'atmosfera terrestre, tende a salire verso l'alto, sfuggendo facilmente al nostro pianeta. Questa caratteristica lo rende uno degli elementi più difficili da recuperare e riciclare, nonostante le tecniche di liquefazione che permettono di riutilizzarlo.

Questo ritrovamento assume un'importanza capitale in un contesto dove le stime sulle riserve mondiali di elio variano significativamente, con alcuni esperti che prevedono una possibilità di esaurirsi entro i prossimi decenni. L'importanza di trovare nuove riserve di elio si scontra però con la sfida di gestire questa risorsa in modo responsabile, bilanciando le esigenze attuali con la conservazione per le generazioni future.

