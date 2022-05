C'è una condizione neurologica che fa raccontare barzellette inappropriate

Avete mai incontrato quella persona che durante una conversazione tende a fare battute o raccontare barzellette inappropriate? C'è una condizione neurologica, chiamata Witzelsucht, che causa proprio questo.

I pazienti con Witzelsucht tendono a fare battute in modo compulsivo, a volte senza rendersi conto che ciò che avevano detto fosse inappropriato o addirittura divertente. Chi ne soffre, inoltre, sembra avere difficoltà a capire il sarcasmo.

La condizione venne scoperta per la prima volta dal neurologo Hermann Oppenheim negli anni ottanta dell'Ottocento. I pazienti avevano tutti tumori del lobo frontale destro e "una dipendenza da battute banali, eccessive e spesso sarcastiche". Witz significa letteralmente "scherzo" in tedesco, mentre Sucht dipendenza.

La condizione è rara, ma ci sono dei report che la documentano realmente. Un esempio è dato dalla storia di un 54enne (il cui nome non è stato divulgato per motivi di privacy) che ha iniziato a mostrare una serie di comportamenti insoliti, inclusi scherzi inappropriati, commenti infantili e una risata compulsiva quando faceva una battuta.

"All'esame, il paziente scoppiava spesso in una risata, quasi ridacchiando, per i propri commenti, opinioni o battute, molti dei quali erano di contenuto sessuale o politico borderline", ha scritto il suo team psichiatrico in The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. Come la maggior parte degli altri pazienti con Witzelsucht, il soggetto ha avuto problemi con il lobo frontale destro, che sembra essere importantissimo per l'umorismo e il controllo inibitorio. Nel suo caso è stata la malattia di Pick a causare il danno a questa parte del suo cervello.

