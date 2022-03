C'è la conferma: emissioni record di CO2 nel 2021, raggiunti numeri mai visti prima

Queste ultime settimane sono state colme di brutte notizie per coloro che temono il cambiamento climatico: mentre il ghiaccio marino antartico raggiunge i minimi storici, nuove analisi confermano dati record di emissioni di anidride carbonica nel 2021, a livelli mai raggiunti dall’uomo prima d’ora.

Stando alle nuove indagini della Agenzia internazionale dell'energia (AIE, o IEA in inglese), infatti, nel corso del 2021 le emissioni globali di CO 2 avrebbero raggiunto quota 36,3 miliardi di tonnellate, oltre due miliardi di tonnellate in più rispetto al 2020. Il declino indotto dalla pandemia è stato pertanto compensato da queste emissioni record, causate dall’utilizzo diffuso del carbone per alimentare la ricrescita economica dopo la crisi del COVID-19.

Come affermato dalla IEA, “La ripresa della domanda di energia nel 2021 è stata aggravata da condizioni meteorologiche avverse e dal mercato energetico - in particolare i picchi dei prezzi del gas naturale - che hanno portato a una maggiore combustione di carbone nonostante la produzione di energia rinnovabile abbia registrato la sua più grande crescita mai vista”.

Responsabile di questo aumento record nelle emissioni è stata la Cina, dove solamente nel 2021 le emissioni di CO 2 sono aumentate di oltre 11,9 miliardi di tonnellate, rappresentando il 33% del totale globale.

Nel mentre, si pensa anche a come ottenere energia solare senza particolari sprechi, alla ricerca di soluzioni per questo problema sempre più grave.