C'è la conferma: la gamma OnePlus 10 avrà il SoC Snapdragon 8 Gen 1

In seguito alla presentazione ufficiale del chipset Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, nuova versione della serie top di gamma, diversi produttori di smartphone hanno cominciato a confermare la sua implementazione nei loro rispettivi dispositivi. Tra questi, anche OnePlus ha speso due parole sulla serie OnePlus 10 - o meglio, immagini teaser.

Come ripreso dal noto tipster Mukul Sharma su Twitter, difatti, la società di Pete Lau ha pubblicato un semplice teaser sui social cinesi per mostrare come la prossima famiglia di smartphone flagship OnePlus 10 avrà come cuore pulsante il SoC Snapdragon 8 Gen 1, il primo con architettura ARMV9, core principale Cortex-X2 da 3,0 GHz e basato su processo produttivo a 4 nanometri.

L’ultimo prodigio dell’azienda statunitense contribuirà a potenziare ogni comparto degli smartphone in cui lo troveremo: le prestazioni della fotocamera godranno di miglioramenti importanti, come anche il rendering grafico e le performance in ambito gaming. Anche il 5G, inoltre, sarà più veloce grazie alla sua ottimizzazione.

I fan di OnePlus dovranno dunque attendere il 2022 per la presentazione dell’intera serie. Per ora, a loro non resta che dare un’occhiata alle specifiche tecniche trapelate in rete, che vedono la presenza di uno schermo AMOLED Quad HD+ da 6,7 pollici assieme a una batteria da 5.000 mAh e tagli di memoria fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Infine, lato fotocamera, si vocifera la presenza di un sensore primario da 48 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP con capacità di zoom ottico fino a 3,3X.

Contemporaneamente, si vocifera anche l’esistenza di uno smartphone pieghevole OnePlus con tre schermi.