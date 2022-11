C'è la conferma: OnePlus 11 avrà il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2

Non è passato molto tempo dal leak della scheda tecnica di OnePlus 11, prossimo smartphone che guiderà la ultima generazione di dispositivi mobili della casa di Pete Lau. Oggi arriva però una conferma molto importante: OnePlus 11 avrà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2!

La presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 durante l’ultimo Snapdragon Summit ha evidenziato la volontà del produttore statunitense di guardare al futuro di IA e Ray Tracing su smartphone, e i produttori non sono rimasti fermi a guardare, OnePlus compresa.

Con un post pubblicato sul social network cinese Weibo tramite l’account ufficiale, OnePlus ha confermato che il modello OnePlus 11 sarà il primo a portare con sé la seconda generazione della piattaforma Snapdragon 8, per garantire performance elevate a tutti gli amanti del brand già pronti a completare l’acquisto. In Occidente dovremo probabilmente attendere qualche settimana per provarlo con mano: secondo il post, OnePlus 11 sarà “il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen2”, indicando a un lancio rapido in Cina per anticipare la concorrenza. Dopodiché, la distribuzione con ogni probabilità coprirà anche il Vecchio Continente.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche non abbiamo conferme, solo indiscrezioni che potete trovare linkato in apertura.

Proprio nella giornata di ieri è invece arrivata un’altra conferma: Xiaomi 13 Pro avrà il SoC Snapdragon 8 Gen2.