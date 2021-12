WMO conferma: raggiunti 38°C in Siberia nel 2020, nuovo record nella regione artica

Nel giugno 2020 in Siberia la città di Verkhoyansk registrò la temperatura di 38 gradi Celsius, al tempo ritenuto già un pericoloso record per la regione settentrionale della Russia. Ebbene, l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (WMO) ha confermato che si tratta della temperatura più alta mai registrata nell’Artico.

La conferma della WMO è giunta proprio qualche giorno fa, con un comunicato stampa di riconoscimento del record artico. Petteri Taalas, segretario generale della WMO, ha affermato: “Questo nuovo record dell'Artico fa parte di una serie di osservazioni riportate all’Archive of Weather and Climate Extremes della WMO che suonano i campanelli d'allarme sul cambiamento climatico”.

L’ondata di caldo nella regione causò allora incendi devastanti, i quali provocarono a loro volta la massiccia perdita di ghiaccio marino e la distruzione di milioni di ettari di foresta. Stando ai dati raccolti dall'Agenzia forestale russa, gli incendi in Siberia nel solo 2021 hanno portato alla scomparsa di ben 18,6 milioni di ettari di foresta. Ricordiamo, difatti, che nel giugno di quest’anno la temperatura del suolo ha raggiunto i 48°C. Non è stata confermata ancora dalla WMO in quanto vanno valutati molteplici fattori nella misurazione, oltre al fatto che la temperatura della superficie terrestre non è la temperatura dell'aria a livello del suolo.

Considerato però che Verkhoyansk si trova a circa 115 chilometri dal Circolo Polare Artico, si tratta di dati pur sempre pericolosi che ha costretto la WMO a creare una nuova categoria di monitoraggio meteorologico estremo solo per tale regione. Le implicazioni, del resto, sono spaventose: gli scienziati hanno avvertito che l'aumento delle temperature artiche potrebbe portare anche alla scomparsa dell'orso polare entro la fine di questo secolo, ma anche scongelare il permafrost e rilasciare scorie radioattive e virus dormienti. Altro rischio ulteriore riguarda gli incendi, dato che le temperature possono portare alla combustione di torba ricca di carbonio.

Anche in Italia questa estate abbiamo sentito gli effetti del cambiamento climatico, quando a Floridia venne registrata la temperatura record di 48,8°C, la più alta di sempre in Europa.