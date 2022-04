C'è la conferma degli scienziati: l'attività fisica aiuta a combattere la depressione

Complice la pandemia di COVID-19, negli scorsi anni abbiamo assistito a un importante aumento di soggetti con la depressione. Come ben sappiamo, buona parte delle persone non riceve cure adeguate; tuttavia, ci sono dei piccoli rimedi “casalinghi” che potrebbero aiutare a combatterla e a stare meglio sul lungo termine.

Tra questi, uno dei più recenti confermati dai ricercatori della Iowa State University con uno studio pubblicato su Psychology of Sport and Exercise è, come potete già immaginare dal titolo del giornale, l’esercizio fisico. La nuova analisi condotta dal team guidato dal kinesiologo Jacob Meyer su un totale di 30 volontari, ai quali è stato chiesto di misurare umore e capacità mentali prima, durante e dopo una sessione moderatamente intensa di ciclismo della durata di mezz'ora circa.

Il questionario ha portato a scoperte interessanti: per esempio, a metà ciclo di allenamento i partecipanti hanno riscontrato un miglioramento dell’umore durato per almeno 75 minuti dopo la fine della sessione, mentre la capacità cognitive erano profondamente migliorate con tempi di reazione sorprendenti, seppur solamente per alcuni soggetti.

Ciò che è risultato immediatamente chiaro ai ricercatori è stato un notevole miglioramento dell’umore dopo l’attività fisica: “Ciò che ci interessava, in particolare, era: in che modo l'esercizio fisico acuto, ovvero una sessione di esercizio in un giorno, influenza i sintomi primari della depressione? […] La cosa interessante è che questi benefici per lo stato d'animo depresso e l'anedonia possono durare oltre 75 minuti. Avremmo bisogno di fare uno studio più lungo per determinare quando iniziano a calare, ma i risultati suggeriscono una finestra di tempo dopo l'esercizio in cui potrebbe essere più facile o più efficace per una persona depressa fare qualcosa di psicologicamente o cognitivamente impegnativo”.

Un’altra serie di studi ha dimostrato, invece, che smartphone e computer aiutano contro la depressione.