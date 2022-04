C'è la conferma degli scienziati: ecco quanti ragni conosciamo a oggi

I ragni sono creature affascinanti, ma anche particolarmente spaventose: l’invasione di ragni grandi quanto una mano nel Regno Unito ha preoccupato non poco la popolazione, nonostante non si tratti di una specie velenosa. Ma a proposito, quante specie di ragni conosciamo a oggi? Finalmente è giunta una conferma ufficiale.

Il World Spider Catalog o WSC, il quale trova sede presso il Museo di Storia Naturale di Berna, ha comunicato al mondo che a oggi si conoscono 50.000 specie di ragni presenti in tutto il mondo, e che l’ultimo è il Guriurius minuano presente tra arbusti e alberi nel sud del Brasile, in Uruguay, e intorno a Buenos Aires. Il suo nome, per giunta, origina proprio dalle persone Minuane che vivevano nella zona interessata.

Risalendo però alla storia degli aracnidi, la prima descrizione scientifica risale al 1757; pertanto, ci sono voluti ben 265 anni per scoprirne 50.000. Tuttavia, con l’evoluzione delle tecnologie e la comunicazione avanzata tra i ricercatori appassionati del mondo animale – e specialmente dei ragni -, gli esperti del WSC prevedono che potrebbero bastare poco meno di 100 anni per scoprirne altri 50.000. Ebbene sì, il numero potrebbe raddoppiarsi nel futuro.

Gli editori del catalogo hanno dichiarato: “Stimiamo che ci siano ancora circa 50.000 specie di ragni in più da scoprire. I ragni sono i predatori più importanti negli habitat terrestri della Terra e il loro significato ecologico non deve essere sottovalutato. Consumando da 400 a 800 milioni di tonnellate di insetti ogni anno, sono i più importanti regolatori delle popolazioni di insetti. Di conseguenza, sono anche di fondamentale importanza per l'uomo”. Insomma, non abbiate troppa paura dei ragni: lasciateli vivere in pace, e loro non faranno alcun male a noi esseri umani. Anzi, ci fanno e ci faranno molto bene.

