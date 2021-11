Cos'è la COP26 per il clima? Ecco perché la questione dovrebbe interessare tutti

A Glasgow, in Scozia, è da poco iniziata la COP26 per il clima, argomento sempre più discusso che i governi del mondo non possono più ignorare: sia perché la situazione inizia a essere drastica, sia perché le persone stanno chiedendo a gran voce un intervento delle istituzioni. Detto questo: cos'è la COP26?

Partiamo dal nome: COP26 significa 26esima "Conferenza delle Parti". Per due settimane, tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2021, i rappresentanti di tutti i paesi firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e coloro che hanno aderito all'Accordo di Parigi, si riuniranno per discutere e negoziare i metodi per mitigare la crisi climatica.

In questo momento e nei prossimi giorni sarà deciso ufficialmente il da farsi per la situazione climatica in atto. Attualmente ci sono 25.000 persone registrate per la partecipazione, inclusi rappresentanti di governi, imprese, ONG, media e molti altri. Chi non sarà presente alla COP26? Xi Jinping della Cina, Vladamir Putin della Russia, Jair Bolsonaro del Brasile, Andres Manuel Lopez Obrador del Messico e Cyril Ramaphosa del Sudafrica.

Alcuni di loro hanno affermato di non voler viaggiare a causa delle preoccupazioni relative al COVID-19, ma poiché molti di loro sono i leader di alcuni dei maggiori emettitori di carbonio al mondo, la loro assenza ha causato aspre critiche (a proposito, ecco cosa succederebbe non rispettando l'Accordo di Parigi).

La COP26 è molto importante perché il mondo deve ridurre le emissioni di gas serra del 55% nei prossimi otto anni se vogliamo mantenere la temperatura globale al di sotto di 1,5°C. Molti dei Paesi, soprattutto in Unione Europea, hanno fissato i loro obiettivo di carbon neutrality entro il 2050, promettendo di far qualcosa dopo il 2030. Tuttavia, questa data potrebbe essere troppo tardi. Attualmente, infatti, pochissime nazioni dell'Accordo di Parigi stanno facendo davvero qualcosa.

Insomma, speriamo che la COP26 porti a grandi risultati: perché è la nostra unica occasione.