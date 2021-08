C'è un corpo vecchio 2.000 anni che non si è mai decomposto: ecco l'assurdo motivo

Mentre Andy Mold, il 13 maggio 1983, stava lavorando a un'operazione per raccogliere la torba di una palude di Lindow Moss, in Inghilterra, raccolse dal terreno quella che sembrava una palla... che si rivelò poi essere una testa umana. La polizia, accorsa sulla scena, pensava fosse un corpo vecchio 20 anni, ma il ritrovamento aveva 1.600 anni.

La testa, infatti, era estremamente ben conservata, con ancora i capelli attaccati al corpo e perfino un bulbo oculare. Un anno dopo, Andy Mold stava supervisionando ancora una volta la raccolta della torba - nello stesso luogo - quando si accorse di un altro grumo insolito... si trattava di un cadavere che mostrava evidenti segni di violenza.

La polizia, tornata di nuovo sulla scena, si è dovuta nuovamente ricredere: quello che sembrava un omicidio commesso negli ultimi tempi è stato, in realtà, commesso ben 2.000 anni prima. Com'è possibile che il corpo sia rimasto in condizioni tanto perfette? Dopo 100 anni, infatti, di un cadavere solitamente non rimane più nulla (se non i denti!).

É stata la palude a preservare perfettamente questi due cadaveri, grazie alle condizioni della torba (resti vegetali impregnati d'acqua che, a causa dell'acidità dell'ambiente, non riescono a decomporsi interamente). "Queste piante acidificano il terreno rilasciando anche un composto che si lega all'azoto, privando l'area di sostanze nutritive", ha spiegato Carolyn Marshall durante un Ted. "Oltre alle fredde temperature del nord Europa, queste condizioni rendono impossibile il funzionamento della maggior parte dei microbi".

Insomma, sicuramente una storia d'effetto... ma facilmente spiegabile. É inspiegabile, invece, la storia di questa donna che, dopo essere stata congelata a morte, è tornata in vita.