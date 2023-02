C'è questa cosa gigante che si sta dirigendo verso gli Stati Uniti e puzza da morire

Un gigantesco ammasso di alghe sargassum si sta accumulando nell'Oceano Atlantico ed è diretto verso gli Stati Uniti, in particolare verso la Florida, portando con sé milioni di tonnellate di alghe puzzolenti. Questi grandi accumuli forniscono riparo e cibo a uccelli, pesci, tartarughe marine e crostacei ma negli ultimi anni si sono moltiplicati.

Come sempre il motivo è il riscaldamento climatico e il riscaldamento delle temperature oceaniche che hanno fatto sbocciare le alghe in acque sconosciute. La sua emigrazione in zone inesplorate, e il grande numero delle loro quantità, potrebbe essere una vera e propria spina nel fianco ai nutrienti e all'ossigeno dalle barriere coralline che investe.

Le "maree dorate" - così sono stati definiti gli accumuli - puzzano di uova marce a causa del rilascio di gas di idrogeno solforato. Il 2022 è stato un anno dove la diffusione dell'alga si è moltiplicata, ma per il sargasso il 2023 potrebbe essere un anno ancora più proficuo perché le vecchie alghe agiscono come "innescante" per far partire la prossima fioritura.

Secondo quanto riportato da Southern Living, la vasta distesa di sargassum che attualmente domina l'Oceano Atlantico è raddoppiata per due mesi consecutivi, e attualmente ha raggiunto circa 8,7 milioni di tonnellate (la stessa quantità di circa 3.000 piscine olimpioniche). In altre parti del mondo, gli scienziati stanno cercando di sviluppare modi sostenibili per affrontare le maree dorate, ma non è facile perché per utilizzare le alghe devono prima essere elaborate.