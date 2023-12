C'è una cosa molto importante che dovete sapere sul wasabi prima di mangiarlo

Secondo Brian Oates, presidente di Pacific Coast Wasabi, circa il 99% del wasabi consumato in Nord America è falso, e anche in Giappone, patria di questo condimento, la percentuale scende solo al 95%. Invece del vero wasabi, spesso ciò che viene servito è una miscela di rafano, senape e coloranti per ottenere il caratteristico colore verde.

Il vero wasabi proviene dalla Wasabia japonica, una pianta il cui fusto, o rizoma, può crescere naturalmente in Giappone o essere coltivato. Mentre il rafano e il wasabi sono lontanamente imparentati, presentano differenze significative nei loro profili di sapore. Quello vero ha un sapore più delicato, complesso e dolce rispetto al suo sostituto più comune.

La differenza nei sapori è dovuta ai composti chimici chiamati isotiocianati, che conferiscono il loro calore. Geoffrey P. Savage, professore associato presso l'Università di Lincoln in Nuova Zelanda, spiega che il rafano ha un diverso profilo di isotiocianati, e si può percepire la differenza. Tuttavia, poiché poche persone hanno assaggiato il vero gusto, non sanno cosa stanno realmente mangiando.

Il wasabi è difficile da coltivare, richiedendo un flusso costante di acqua, ombra e una temperatura costante tra 8 e 20°C. Questi requisiti capricciosi contribuiscono al suo costo elevato, stimato intorno ai 250 dollari al chilogrammo, circa 25 volte il costo del rafano (nulla a che vedere con la spezia più costosa al mondo, però). Con una domanda elevata e un sapore che si deteriora rapidamente, è comprensibile perché i ristoranti possano essere riluttanti ad usare quello reale.

Insomma, scordatevelo all'All You Can Eat.