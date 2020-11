Cos'è e cosa significa il famosissimo 'effetto cheerleader'

Vi abbiamo parlato del significato di alcune parole su queste pagine, del significato di alcune fobie e del significato di diversi "effetti". Oggi, appunto, vi parleremo dell'effetto cheerleader.

L'effetto cheerleader consiste nel risultare più attraenti in gruppo. Il termine è stato sostenuto dalla ricerca di Drew Walker e Edward Vul. In cinque studi di Walker e Vul, i partecipanti hanno valutato l'attrattiva dei volti maschili e femminili quando mostrati in una foto di gruppo e una foto individuale, con l'ordine delle fotografie randomizzate.



Le persone fotografate hanno ottenuto punteggi più alti per le foto di gruppo. Questo effetto si verifica con i gruppi di sesso maschile, femminile e misto (sia piccoli che grandi). L'effetto si verifica nella stessa misura con gruppi di quattro e 16 persone. Le foto di gruppo, infatti, danno l'impressione che gli individui abbiano più intelligenza sociale o emotiva.



Tuttavia, una replica del 2015 dello studio di Walker e Vul non ha mostrato alcun risultato significativo per l'effetto di attrattiva del gruppo. Il team di ricerca che ha emulato lo studio ha ipotizzato che ciò potrebbe essere dovuto a differenze culturali, poiché lo studio di replicazione è stato eseguito in Giappone.



Insomma, meglio decidere di saltare le foto su Facebook in cui è in gruppo.