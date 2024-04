C'è davvero una brutta notizia per chi usa spesso i gel disinfettanti

Uno studio recente solleva preoccupazioni circa gli effetti di comuni sostanze chimiche presenti in disinfettanti, colle, tessuti d'arredo e persino nei prodotti per l'igiene personale. Ecco cos'hanno scoperto gli scienziati.

Al centro dell'attenzione, le ricerche condotte presso la Case Western Reserve University in Ohio gettano una nuova luce sui potenziali pericoli nascosti in oggetti di uso quotidiano, rivelando come certe sostanze chimiche possano minacciare cellule fondamentali del cervello durante fasi cruciali del loro sviluppo.

Inizialmente, il team di ricerca si è concentrato su oltre mille composti chimici dall'effetto tossico incerto, presenti nell'ambiente circostante.

Attraverso esperimenti condotti sia su culture cellulari umane che su modelli murini, gli scienziati hanno individuato due categorie di sostanze particolarmente nocive per gli oligodendrociti, cellule di supporto neurale essenziali per l'isolamento e la velocità di trasmissione dei segnali nel cervello.

Tra queste, i composti quaternari, ampiamente utilizzati in spray disinfettanti, salviette, igienizzanti per le mani e prodotti per la cura personale, potrebbero, se non utilizzati correttamente o in ambienti scarsamente ventilati, essere ingeriti o inalati, rappresentando un rischio per la salute.

Un'altra fonte di preoccupazione è costituita dai ritardanti di fiamma a base di organofosfati, diffusi in tessuti, colle e articoli per la casa, capaci di rilasciare sostanze nocive nell'aria di ambienti in cui trascorriamo molto tempo. La loro solubilità in grassi potrebbe facilitare l'assorbimento attraverso la pelle e il loro accumulo nel cervello.

Sebbene l'allarme sollevato da questo studio sia basato su ricerche di laboratorio che hanno esposto cellule e topi a concentrazioni delle sostanze in questione superiori a quelle normalmente riscontrabili nell'ambiente umano, l'evidenza crescente dell'esposizione umana a tali composti è preoccupante, ma altri studi ci forniranno sicuramente risposte aggiuntive.

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.