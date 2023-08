C'è davvero una brutta notizia sui ghiacci dell'Antartide che devi sapere

Una grande porzione di ghiaccio in Antartide, più grande del Messico, non si sta ricongelando come dovrebbe con il calo delle temperature stagionali. Gli scienziati sono sempre più allarmati da questa situazione, che rappresenta un altro inquietante segnale degli effetti del cambiamento climatico avvertiti in tutto il pianeta.

Per il contesto, il ghiaccio marino del continente aveva già raggiunto un minimo storico a febbraio, per il secondo anno consecutivo. Ora, c'è troppo ghiaccio in movimento intorno all'Antartide, una situazione che preoccupa gli scienziati che stanno cercando di capire meglio cosa sta succedendo sul territorio (oltre al fatto che lo scioglimento sta deformando la Terra).

"Senza precedenti è una parola che viene usata spesso, ma non arriva a descrivere quanto sia scioccante questa situazione", ha affermato uno scienziato del ghiaccio marino presso l'Università della Tasmania, al Guardian. "È molto al di fuori della nostra comprensione di questo sistema."

In questo periodo dell'anno, il ghiaccio marino ritorna in Antartide a un ritmo piuttosto prevedibile, purtroppo però l'estensione del ghiaccio marino ricongelato è molto al di sotto delle previsioni di questo mese. Secondo i dati satellitari, si sono ricongelati 5,4 milioni di miglia quadrate di ghiaccio, circa 0,9 milioni di miglia quadrate in meno rispetto a quanto ci si aspetterebbe.

"C'è la sensazione che stia succedendo qualcosa di strano", ha affermato Walt Meier, un ricercatore senior presso il National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado, sempre al Guardian. "Sta scendendo molto al di sotto di qualsiasi cosa abbiamo visto nei nostri registri."

Ai posteri l'ardua sentenza... a proposito, ecco quanto ghiaccio si è sciolto negli ultimi 50 anni.