C'è davvero una brutta notizia per la vita su Marte, ecco quale

Sappiamo che l'esistenza di acqua liquida è sinonimo di vita, ma il Pianeta Rosso si rivela sempre più un enigma. Un tempo immaginato come un mondo attraversato da fiumi e oceani, Marte svela ora un capitolo diverso della sua storia. Secondo gli ultimi studi, l'epoca bagnata dell'arido mondo potrebbe essere stata molto più breve del previsto.

Ricercatori hanno messo in luce come le incisioni, una volta interpretate come solchi scavati dall'acqua, possano invece essere frutto dell'evaporazione esplosiva del ghiaccio di anidride carbonica. La scoperta, che proviene dalle osservazioni di una sonda della NASA, ribalta le nostre conoscenze sulla distribuzione dell'acqua marziana e, di conseguenza, sulle potenzialità di vita.

L'assenza prolungata di acqua liquida, ingrediente chiave per l'esistenza di forme viventi, riduce drasticamente le possibilità di aver ospitato organismi microscopici nel passato. Lonneke Roelofs, capogruppo della ricerca presso l'Università di Utrecht, sottolinea l'impatto di queste scoperte sulla ricerca di vita extraterrestre, notando come la probabilità di vita su Marte sia ora considerata inferiore.

Il clima marziano, dominato dall'anidride carbonica, e le sue estreme condizioni invernali, che portano il termometro sotto i -120 gradi Celsius, creano un ambiente in cui il ghiaccio di CO2 passa direttamente da solido a gas, senza intermedio liquido. Questo processo, noto come sublimazione, provoca esplosioni di gas che rimescolano il terreno marziano senza l'intervento dell'acqua, modellando il paesaggio in modi prima attribuiti all'erosione idrica.

Con studi condotti in laboratorio che replicano le condizioni marziane, il team di Roelofs ha potuto osservare direttamente questi fenomeni, constatando che i flussi di detriti generati dalla sublimazione del ghiaccio di CO2 possono essere tanto efficaci quanto quelli acquatici terrestri. Queste rivelazioni non solo approfondiscono la nostra comprensione di Marte ma riorientano anche la ricerca di vita nel cosmo, spingendo gli scienziati a riconsiderare gli scenari in cui la vita potrebbe emergere.

A proposito, sapete che sul Pianeta Rosso ci sono i terremoti?