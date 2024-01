C'è davvero un grande problema nel far vivere l'umanità nello spazio

Gli scienziati lo hanno decretato: anche se riuscissimo a sintetizzare e riciclare all'infinito aria, cibo e acqua nello spazio, l'ambiente a microgravità attuale, come quello sperimentato dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, provoca una perdita di circa l'uno percento della densità ossea ogni mese, nonostante gli allenamenti.

Dopo alcuni anni, tutti soffrirebbero di grave osteoporosi. Inoltre, viaggiando nello spazio profondo, dovremmo affrontare il pericolo delle radiazioni: i raggi cosmici galattici ci esporrebbero a circa 250 volte la normale radiazione di fondo terrestre, e un singolo brillamento solare potrebbe causare un avvelenamento massiccio.

Per sopravvivere a queste condizioni per decenni, avremmo bisogno di astronavi con ambienti più simili alla Terra di quelli attuali, con habitat rotanti di grande diametro per simulare la gravità e schermature spesse per bloccare le radiazioni. Tuttavia, se le condizioni sulla nave spaziale fossero simili a quelle terrestri, non ci sarebbe pressione evolutiva per adattare i nostri corpi.

La società, però, evolverebbe sicuramente. Circondati dal pericolo e dipendenti acutamente dalla tecnologia, potremmo sviluppare società molto più autoritarie, dove ogni persona deve eseguire il proprio ruolo senza domande e essere pronta a sacrificarsi per il bene della specie (un po' come il sacrificio richiesto da Elon Musk).

Questo sarebbe troppo importante per lasciarlo all'imprevedibilità del capitalismo democratico e di libero mercato, quindi potrebbe emergere una gerarchia rigida, simile ai regimi a bordo delle navi a vela del XIX secolo. Queste riflessioni aprono una finestra su un futuro potenzialmente radicale, dove l'evoluzione umana e sociale potrebbe prendere una direzione completamente nuova, plasmata dalle sfide uniche della vita nello spazio.

A proposito, ecco come saranno invece le case su Marte.