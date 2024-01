C'è davvero una strana correlazione tra Doctor Who e la riduzione della mortalità

Uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha esplorato una correlazione sorprendente tra gli speciali natalizi della serie televisiva "Doctor Who" e una riduzione della mortalità nel Regno Unito. Gli anni in cui sono stati trasmessi gli speciali natalizi hanno registrato una diminuzione dei decessi rispetto agli anni senza tali.

Il fenomeno è stato osservato per la prima volta 60 anni fa, quando "Doctor Who" è stato lanciato, e 31 di questi anni sono stati contrassegnati da uno speciale di fine anno. Quattordici di questi sono stati trasmessi il giorno di Natale, mentre gli altri tra il 24 dicembre e il 1 gennaio.

Riley ha confrontato i dati sulla mortalità nel Regno Unito negli anni successivi alla messa in onda di questi speciali con gli anni in cui non sono stati trasmessi. I risultati hanno mostrato una riduzione dei decessi negli anni successivi alla messa in onda degli speciali.

In particolare, gli speciali trasmessi il giorno di Natale erano associati a una differenza statisticamente significativa nella mortalità in Inghilterra e Galles. Riley ha proposto che l'esposizione alla rappresentazione di un medico empatico e dedicato, come il Dottore, possa incoraggiare le persone a consultare esperti medici durante l'anno, identificando potenzialmente malattie letali in tempo.

Nonostante l'interessante correlazione, Riley ha sottolineato che lo studio non dovrebbe essere preso troppo alla lettera, citando le parole del Dottore: "Amo gli umani. Sempre a vedere schemi in cose che non ci sono" e "Non c'è motivo di essere adulti se non si può essere infantili a volte" (mai farlo!). Tuttavia, lo studio offre una prospettiva unica sull'influenza della cultura popolare sulla salute pubblica e sul potere della televisione di influenzare il comportamento umano.

Mai fidarsi troppo delle correlazioni, poiché possiamo trovarne davvero di bizzarre, se vogliamo.