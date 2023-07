C'è davvero uno strano legame tra denaro e api che esiste da millenni

Esiste un legame tra api e denaro da millenni. Per la prima volta, circa 2.400 anni fa, una zecca nel regno di Macedonia diede vita a un obolo d'argento con un'ape impressa su un lato. Dopo questo evento, la presenza di monete che mostrano un legame simbolico tra miele e pecunia è diventato sorprendentemente comune.

Vale quindi la pena chiedersi: perché le api appaiono così spesso sulle monete? Una possibile risposta a questa domanda proviene dal campo della neuro-estetica, che cerca di comprendere i nostri gusti capendo i processi cerebrali di base che sottendono l'apprezzamento estetico.

Da questa prospettiva, sembra probabile che il dolce sapore del miele, che indica la grande quantità di zucchero che fornisce la sostanza, promuova un'attività neurale positiva associata alle api. L'uso delle api come elemento di design è persistito dall'antichità ai tempi moderni. Ad esempio, un'ape che visita un fiore è mostrata su una serie di monete di bronzo da dieci centesimi emesse in Italia dal 1919 al 1937.

Più recentemente, una moneta da 20 seniti della nazione del Pacifico di Tonga mostra 20 api che volano fuori da un alveare. La diversità di paesi che utilizzano questi insetti impollinatori come elemento di design durante l'intera storia delle monete suggerisce che le persone abbiano apprezzato il rapporto con le api come essenziale per la nostra prosperità per molto tempo.

Perché se queste creature scomparissero non succederebbe nulla di buono.