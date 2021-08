Che cos'è DAZN Channel? Ecco come vederlo sul digitale terrestre

Dopo aver svelato DAZN TV Box, la nota piattaforma è tornata sull'argomento. Questa volta, ha deciso di spiegare una volta per tutte che cos'è e come funziona DAZN Channel.

Ebbene quest'ultimo, che era già stato scovato dagli appassionati al numero 409 del digitale terrestre, non è altro che "un canale criptato", come spiegato dalla stessa DAZN sul suo portale ufficiale. In parole povere, non basta utilizzare un comune televisore e raggiungere l'apposito numero 409 per poter vedere la trasmissione (o passare per l'app DAZN), ma bisogna essere muniti di un apposito decoder, che si tratti del succitato DAZN TV Box o del TIMVision Box.

DAZN ha colto l'occasione per confermare che il canale è curato editorialmente dal suo team e consentirà alle persone di vedere alcune delle partite della Serie A tra le 7 che la piattaforma ha in esclusiva. Più precisamente, sul portale ufficiale di DAZN si legge che "le partite di Serie A TIM che verranno trasmesse anche su DAZN Channel, accessibile solo tramite apposito decoder, saranno normalmente cinque". Questo è dovuto al fatto che il team della piattaforma sceglierà quale partita mandare in onda in caso di contemporaneità dei match (ad esempio, alle ore 15:00 di domenica potrebbero esserci tre partite in simultanea). Per il resto, ovviamente non mancheranno anche altri eventi sportivi, nonché alcuni match legati al calcio internazionale.

Infine, c'è stato spazio anche per precisazioni legate al DAZN TV Box, venduto a 139,99 euro tramite il portale ufficiale di DIGIQuest (spese di spedizione escluse). In particolare, dal sito Web ufficiale della piattaforma apprendiamo che "si tratta di un set top box Android basato sul più recente processore Broadcom e con tuner DVB-T2 HEVC all'interno. Il software è quello di Android TV: alla prima installazione, l'utente troverà pre-installata solo l'app DAZN, ma trattandosi di un box Android l'utente potrà passare dal Play Store e installare le app che vorrà".

In ogni caso, DAZN TV Box è pensato in via prioritaria per coloro che abitano in luoghi in cui la connessione in fibra FTTC o FTTH non è presente. A tal proposito, in fase di acquisto è possibile "verificare la copertura". Tuttavia, viene precisato che per la configurazione bisognerà in ogni caso utilizzare una connessione a Internet (basta anche passare per "ADSL o rete mobile usando un telefono come hotspot", si legge nella comunicazione ufficiale).