C'è qualcosa che sta deformando la nostra galassia, e sappiamo cosa

La nostra affascinante Via Lattea, che una volta si pensava fosse un disco piatto con braccia a spirale, ha rivelato un segreto sorprendente: è piegata e deforme, assomigliando a un sombrero schiacciato. Ma cosa o chi è il responsabile di questa insolita forma? Una recente ricerca suggerisce il colpevole.

Il colpevole? Un gigantesco blob di materia oscura. Questa materia oscura, sebbene invisibile ai nostri occhi, esercita una potente forza gravitazionale che può influenzare la forma e il movimento delle stelle e delle galassie. La deformazione della Via Lattea si manifesta principalmente ai suoi confini, dove alcune regioni si piegano verso il basso mentre altre si sollevano verso l'alto.

Grazie a simulazioni al computer, gli scienziati potrebbero aver individuato la causa: un evento misterioso che ha fatto sì che l'alone invisibile di materia oscura della nostra galassia si allineasse in modo anomalo. Queste scoperte, pubblicate sulla rivista Nature Astronomy, indicano che la Via Lattea possa essere immersa in un alone di materia oscura inclinato.

Ma la domanda rimane: cosa ha causato questa inclinazione? Le simulazioni suggeriscono una colossale collisione, forse con un'altra galassia, ad aver scatenato questo fenomeno, facendo inclinare l'alone di materia oscura fino a 50 gradi prima di stabilizzarsi al suo attuale angolo di 20 gradi. Queste rivelazioni non solo gettano luce sul misterioso comportamento della materia oscura ma anche sulla storia tumultuosa della nostra galassia.