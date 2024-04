C'è il derby della Capitale tra Roma e Lazio: le offerte per il calcio di DAZN

Si avvicina una nuova giornata di Serie A, e tra le partite di questo weekend troviamo anche l’interessante match tra Roma e Lazio, il nuovo capitolo della storica rivalità tra le due squadre della Capitale. Facciamo quindi il punto sulle offerte di DAZN.

Come si legge direttamente nella pagina sul sito di DAZN, le offerte di DAZN per accedere alla visione della Serie A, ed in generale per il calcio, sono due.

DAZN Standard, che è il più venduto, ha un prezzo di 34,99 Euro al mese e consente di accedere alla visione contemporanea solo da una rete, su un massimo di due dispositivi. Al suo interno sono contenuti tutti gli sport di DAZN, inclusa tutta la Serie A, ma anche la Serie BKT italiana, LaLiga EA Sports, oltre che il basket, il fightning, il tennis, una selezione di partite della NFL, ma anche il rugby, il calcio femminile ed i canali di Eurosport.

LE OFFERTE DI DAZN Disponibile anche l’abbonamento DAZN Plus, che contiene gli stessi sport dell’abbonamento Standard, con la differenza che però costa 49,99 Euro al mese e consente di accedere alla visione dello streaming su due reti internet differenti, per guardare le partite su due dispositivi in contemporanea. Si tratta della soluzione ideale per coloro che vogliono condividere la sottoscrizione.

