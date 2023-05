C'è stato un dinosauro capace di far spaventare anche il T. Rex

Un po' come gli squali bianchi, creature all'apice della loro catena alimentare, ma che sono spaventati dalle orche, anche per i T. Rex la situazione è la medesima. Nonostante siano stati i dominatori della Terra, c'era un dinosauro in particolare che avrebbe potuto tenergli testa.

Secondo il documentario Prehistoric Planet su Apple TV+, infatti, il T. Rex sarebbe stato intimorito dal Quetzalcoatlus, uno pterosauro alto sei metri di altezza e leggermente più grande del Tirannosauro. Con un becco lungo 2 metri e una stazza paragonabile a quella di una giraffa, questo dinosauro volante avrebbe dato filo da torcere al T. Rex.

"Tutti, ovviamente, pensano sempre al Tyrannosaurus rex come al predatore definitivo: una macchina per uccidere inarrestabile che morde le altre cose a metà", afferma il paleontologo Darren Naish (consulente della serie). “Ma nessun predatore si comporta in questo modo. Ogni predatore fa cose per ridurre al minimo il rischio di lesioni e morte a se stesso. Ci sono casi in cui saranno molto conservatori dal punto di vista comportamentale, quasi codardi. Perché non vale la pena farsi pugnalare in un occhio."

Come fanno i ricercatori a sapere come potrebbero comportarsi due dinosauri vissuti più di 66 milioni di anni fa? La risposta si basa su una ricerca pubblicata, in gran parte in cui Naish è stato coinvolto (a proposito, ecco quanti T. Rex sono esistiti sulla Terra). La risposta proviene da una combinazione di fattori, in particolare la loro anatomia e il comportamento degli animali viventi che sono simili a questi estinti. "La ricerca è interamente supportata da tutti questi diversi punti scientifici", continua l'esperto.

"Crediamo che il tirannosauro avrebbe dei ripensamenti di fronte a un predatore così alto", afferma infine Naish.